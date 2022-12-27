Японского офицера заподозрили в передаче разведданных США

Kyodo: офицера ВМС Японии Иноуэ заподозрили в передаче секретных разведданных США

Офицера морских Сил самообороны Японии Такаси Иноуэ заподозрили в передаче секретных данных третьему лицу, они могли содержать разведывательные данные США. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Речь идет, предположительно, об информации, имеющей отношение к перемещениям иностранных войск. Иноуэ передал секретные сведения своему бывшему начальнику в отставке, который ранее в чине контр-адмирала командовал одной из эскадр ВМС страны. Утечки этих сведений зарубежным государствам не зафиксировано. Также среди разглашенных данных — информация о ситуации с безопасностью в районе Японии, содержание военных учений и другие сведения.

Как отмечает агентство, несмотря на отсутствие доказательств утечек секретных сведений другим странам, инцидент может повлиять на предоставление Вашингтоном разведданных японской стороне в будущем.

Военная полиция Японии направила в понедельник, 26 декабря, в прокуратуру документы по делу Иноуэ. Ранее офицер был уволен с занимаемой должности, он служил в штабе ВМС. Разглашение особо секретных сведений может караться тюремным заключением на срок до 10 лет.

Ранее сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), обвиненного в шпионаже в пользу России, заподозрили в передаче Москве секретных данных о ситуации на Украине. Об аресте сотрудника БНД стало известно 22 декабря. Мужчина находится под следствием по подозрению в государственной измене. По данным издания Focus, он имел доступ к секретным данным, получаемым из США и Великобритании.