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09:03, 27 декабря 2022Ценности

38-летняя модель показала тело в бикини и возмутила фанатов

38-летняя супермодель Изабель Гулар снялась в бикини и шапке Санта-Клауса

Фото: @izabelgoulart

Бразильская супермодель и «ангел» Victoria's Secret Изабель Гулар показала тело в купальнике и возмутила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФсоцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлена в откровенном образе, состоящем из бикини красного цвета и шапки Санты. Звезда снялась со своим возлюбленным, немецким футболистом Кевином Траппом, на фоне пляжа во Франции в необычной позе. На размещенном снимке видно, что модель прогнулась в спине и приподняла одну ногу вверх, опираясь на левую стопу мужчины и держась с ним за руки. «С любовью из Сен-Барта, мы желаем всем счастливого Рождества», — подписала она публикацию, которая собрала почти 130 тысяч лайков.

Поклонники раскритиковали позы знаменитостей на снимке, о чем написали в комментариях. «В красном бикини я бы только такие позы и принимал», «Мне кажется, его нога должна быть прямой», «Стыдно на это смотреть», «Когда захотели привлечь внимание», — возмутились они.

Ранее в декабре бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. 41-летняя знаменитость поделилась серией фото, на которых показала фигуру в комплекте нижнего белья люксового бренда Gucci, состоящего из бюстгальтера и трусов на высокой посадке.

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Екатерина Ештокина
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