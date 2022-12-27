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12:41, 27 декабря 2022Мир

Военные Южной Кореи извинились за промахи при попытке сбить дроны КНДР

Армия Южной Кореи извинилась, что не смогла сбить северокорейские беспилотники

Фото: Shutterstock

Военные в Южной Корее извинились за промахи при попытке сбить беспилотники из КНДР, залетевшие на территорию страны накануне, 26 декабря. Заявление главного оперативного директора Объединенного комитета начальников штабов южнокорейской армии Кан Син Чхуля приводит агентство Yonhap.

Он выразил сожаление, что военные не смогли сбить северокорейские дроны, несмотря на то, что их обнаружили и отследили. Син Чхуль признал и недостаточную готовность к угрозам, исходящим от БПЛА.

В комитете заявили о намерении активнее развертывать ударные средства для борьбы с дронами из КНДР. Для этого военные планируют активно использовать устройства обнаружения и будут настаивать на скорейшем создании подразделения собственных беспилотников для наблюдения и разведки.

В понедельник Минобороны Южной Кореи сообщило, что пять беспилотников КНДР вторглись в воздушное пространство страны. Один из них пролетел над северным районом Сеула.

Позднее стало известно, что южнокорейские военные выпустили около сотни снарядов по пяти дронам КНДР, но промахнулись. Кроме того, при попытке перехвата разбился штурмовик КА-1, пилоты катапультировались.

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Антон Похиляк
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