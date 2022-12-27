Музей Северной Осетии получил антикварное турецкое оружие

В Национальный музей республики Северная Осетия передали антикварный тромблон

Национальный музей республики Северная Осетия получил антикварное турецкое оружие производства середины XIX века. Об этом сообщается на сайте Минкульта республики.

Уточняется, что в музей передали традиционный капсюльный тромблон — огнестрельное оружие, похожее на дробовик. В XVIII веке этим оружием начали активно пользоваться в Османской империи, однако в России он получил распространение еще на век раньше.

«Экспонат, который мы передали музею, — это редкий экземпляр, который дает представление о мастерстве оружейников того периода. Сегодня мы смогли в прямом смысле прикоснуться к истории. Уверен, что антикварный тромблон займет свое достойное место в экспозиции музея и будет доступен каждому жителю республики», — отметил заместитель руководителя УФССП России по Республике Северная Осетия-Алания Илья Козаев.

Тромблон попытался незаконно вывезти в Грузию житель Северной Осетии — он планировал продать антиквариат. Злоумышленник положил оружие под переднее пассажирское сидение автомобиля, не задекларировал его и попытался провезти в соседнюю страну через КПП «Верхний Ларс». «В рамках возбужденного уголовного дела экспертиза подтвердила культурную ценность антикварного оружия. Стоимость его оценивается в 141 тысячу рублей», — говорится в материале.

Ранее во Владивостоке открылась выставка «Царь Петр Алексеевич. Накануне империи», на которой показали царские регалии и парадное оружие эпохи Петра Великого. Для экспозиции специалисты отобрали более 100 предметов из коллекции Музеев Московского Кремля.