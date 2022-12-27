Главы стран СНГ собрались на завтрак в Русском музее Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин принимает глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на неформальном завтраке в Русском музее Санкт-Петербурга. О встрече государственных лидеров во второй день предновогоднего саммита сообщает ТАСС.

Уточняется, что руководители стран Содружества осмотрели экспозиции музея. Кроме того, Путин провел беседу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Российский лидер рассказал, что правительства государств работают довольно напряженно. По его словам, ежедневно появляются поводы для обсуждения некоторых вопросов и принятия необходимых решений.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что «за вечер многие точки над i расставили», продолжая минский диалог с Путиным. Как он утверждает, удалось обсудить многие вопросы за чаепитием и поздно вечером во время возвращения с саммита.

19 декабря российский президент впервые за три года прибыл в Минск, где провел переговоры с белорусским коллегой. Лукашенко назвал главные темы прошедших с Путиным переговоров. Наиболее важными являлись вопросы развития промышленности, а также равные условия работы на рынке Союзного государства, уточнил глава республики.