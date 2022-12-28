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11:58, 28 декабря 2022Спорт

Непобежденный американский боксер-чемпион попал под арест

Боксера из США Дэвиса арестовали перед титульным боем по обвинению в домашнем насилии

Фото: Action Images / Reuters

Непобежденный американский боксер Джервонта Дэвис попал под арест по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает TMZ.

28-летний спортсмен был задержан 27 декабря в штате Флорида (США). На данный момент он продолжает находиться под стражей. Другие подробности инцидента не сообщаются.

Ближайший поединок Дэвиса запланирован на 7 января. Он проведет защиту титула чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Его соперником должен стать доминиканец Эктор Луис Гарсия — чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBA. Таким образом, Гарсия сменит весовую категорию.

Ранее Дэвис уже попадал под арест. В 2020 году его обвинили в избиении бывшей девушки во время баскетбольного матча, однако боксер вину не признал.

Всего за карьеру Дэвис провел 27 поединков и не потерпел ни одного поражения. В 25 боя он одержал победу нокаутом.

Дарья Коршунова
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