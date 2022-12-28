Киргизский депутат опроверг связи с криминалом историей про кумыс

Киргизский депутат Бакиров опроверг связи с криминалом историей про покупку кумыса

Депутат парламента Киргизии Омурбек Бакиров опроверг заявление Госкомитета национальной безопасности (ГНКБ) республики о его недавней встрече с криминальным авторитетом Камчибеком Кольбаевым, также известном в криминальных кругах как Коля Киргиз. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Парламентарий заявил, что не знаком с Кольбаевым и ездил в Чолпон-Ату не для встречи с ним, а для подготовки к Новому году. По его словам, там он купил 10 литров кумыса и посмотрел коттеджи для отдыха на новогодних каникулах. Депутат также подтвердил информацию ГКНБ о том, что он был в спортивно-оздоровительном комплексе «Барс», однако отметил, что и там ни с кем не встречался.

Помимо этого, Бакиров предложил ведомству обнародовать фото- и видеодоказательства его встречи с криминальным авторитетом.

В октябре 2020 года Кольбаев был задержан в Бишкеке по подозрению в создании преступной группировки. В марте 2021 года суд отпустил его под подписку о невыезде. Позднее Госдепартамент США в пять раз увеличил сумму денежного вознаграждения за сведения, которые помогут арестовать и осудить Кольбаева или разрушить его криминальные схемы получения дохода.