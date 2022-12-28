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09:19, 28 декабря 2022Спорт

800-й гол Овечкина назвали лучшим моментом 2022 года в НХЛ

The Athletic назвал 800-й гол форварда Александра Овечкина лучшим моментом 2022 года в НХЛ

Фото: Greg Fiume / Getty Images

800-й гол капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина назвали лучшим моментом 2022 года в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Список наиболее значимых событий в лиге в нынешнем году составили журналисты The Athletic.

«Алекс Овечкин в матче с "Чикаго Блэкхорс" забросил трижды, чтобы достичь отметки в 800 голов. Он сделал хет-трик и вошел в историю», — заявили составители списка. Они отметили, что форвард присоединился к Горди Хоу и Уэйну Гретцки — единственным игрокам в истории НХЛ, забросившим 800 шайб.

В ночь на 24 декабря Овечкин оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс». Таким образом, он забросил 801-ю и 802-ю шайбу за карьеру в НХЛ и вышел на второе место в списке лучших снайперов лиги всех времен, опередив Хоу (801 гол).

Овечкин имеет лучший показатель по заброшенным шайбам среди европейских игроков НХЛ. Лидером по голам в НХЛ остается Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза и завершивший карьеру в 1999 году.

Дарья Коршунова
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