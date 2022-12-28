Вяльбе раскритиковала столкнувшихся во время гонки Большунова и Устюгова

Вяльбе назвала Большунова и Устюгова баранами, решившими поиграть друг у друга на нервах

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о столкновении Александра Большунова и Сергея Устюгова во время гонки на пятом этапе Кубка России в подмосковном Красногорске. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Вяльбе раскритиковала спортсменов и назвала их баранами, решившими поиграть друг у друга на нервах. «Я надеюсь, этот конфликт будет улажен. Хотя на самом деле никакого конфликта изначально не было, все было в шуточной форме, но что‑то переросло в неприязнь друг к другу», — добавила она и отметила, что это не приносит пользы никому.

Столкновение Большунова и Устюгова произошло 27 декабря в полуфинальном забеге спринта свободным стилем. Лыжники, находясь на лидирующих позициях, задели друг друга на спуске, после чего упали и не смогли выйти в финал гонки. В результате падения Большунов разбил лицо.

После случившегося спортсмен заявил, что Устюгов специально подрезал его лыжами, из-за чего он упал. При этом Устюгов подчеркнул, что не делал ничего умышленно. Жюри Федерации лыжных гонок России заявило, что спортсмены не виноваты в падении, а значит, не должны нести наказание.