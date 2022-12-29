В Совфеде назвали российскую «формулу мира»

Сенатор Джабаров назвал задачи спецоперации «формулой мира» России

Россия не может принять «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, поскольку у Москвы есть своя, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал критерии перемирия, которые не устраивают Россию.

«У нас формула мира определена нашим президентом в самом начале специальной военной операции. Это задачи операции, они не изменились. А то, что предлагает господин Зеленский, не то что нереально, это неосуществимо никогда, пока существует Россия», — сказал сенатор.

Он предлагает вернуться в границы 1991 года, отказаться от Крыма, народ которого захотел жить в составе России, отказаться от четырех регионов. Это неприемлемо ни с какой точки зрения Владимир Джабаров сенатор Совфеда

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью МИА «Россия сегодня» исключил переговоры России и Украины по «формуле мира» украинского лидера. «Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и т.п.», — заявил министр иностранных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 в ноябре озвучил десять условий «формулы мира» для своей страны. Он заявил о необходимости новых гарантий и отверг возможность возвращения к Минским соглашениям. Глава государства считает, что для достижения мира Россия должна вывести свои войска с территории Украины, обеспечить безопасность в ядерной и энергетической сферах, а также продовольственной. Кроме того, он заявил, что необходимо освободить и депортировать всех пленных, восстановить территориальную целостность Украины и следить за соблюдением устава ООН.