Власти отреагировали на сообщения о новых взрывах в районе аэродрома в Энгельсе

Экстренные службы Энгельса начали проверку сообщений жителей о взрывах

Экстренные службы начали проверку сообщений местных жителей о новых взрывах в районе аэродрома в Энгельсе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Как заявили власти, на место, о котором сообщали очевидцы, выехали оперативные службы, которые проверят опубликованную в соцсетях информацию.

Позднее губернатор Саратовской области рассказал, что над территорией Энгельского района сработала система противовоздушной обороны, которая сбила неопознанный объект. Информация о пострадавших не поступала.

О взрывах в районе аэродрома в Энгельсе ранее сообщили местные жители. Они также заявили, что над городом сработала воздушная тревога.