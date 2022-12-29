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12:30, 29 декабря 2022Россия

Власти отреагировали на сообщения о новых взрывах в районе аэродрома в Энгельсе

Экстренные службы Энгельса начали проверку сообщений жителей о взрывах

Фото: Shutterstock

Экстренные службы начали проверку сообщений местных жителей о новых взрывах в районе аэродрома в Энгельсе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Как заявили власти, на место, о котором сообщали очевидцы, выехали оперативные службы, которые проверят опубликованную в соцсетях информацию.

Позднее губернатор Саратовской области рассказал, что над территорией Энгельского района сработала система противовоздушной обороны, которая сбила неопознанный объект. Информация о пострадавших не поступала.

О взрывах в районе аэродрома в Энгельсе ранее сообщили местные жители. Они также заявили, что над городом сработала воздушная тревога.

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Константин Лысяков
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