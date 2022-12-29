Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:56, 29 декабря 2022Мир

Болгария потребовала объяснений от российского посла из-за Грозева

Болгария потребовала объяснений от посла России из-за объявления в розыск Христо Грозева

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало российского посла в Софии Элеонору Митрофанову «для объяснений» причин объявления в розыск гражданина Болгарии и исполнительного директора новостного агентства Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозева. Об этом сообщает Reuters.

«Российский посол будет вызван для объяснений», — заявил представитель министерства иностранных дел после того, как ведущие политические партии Болгарии потребовали официально поддержать Грозева.

26 декабря МВД России объявило Грозева в розыск в рамках уголовного дела. При этом не уточнялось, по какой именно статье разыскивается журналист. Позже стало известно, что против Грозева возбудили уголовное дело за фейки о Российской армии.

Bellingcat признали СМИ-иноагентом в октябре 2021 года. Сотрудники издания не согласились с этим решением и подали иск с требованием его отмены. В феврале 2022 года Замоскворецкий суд Москвы признал включение издания в список иноагентов законным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Военком Брестской области прокомментировал падение украинской ракеты
Путин подписал указ о выплатах командированным в новые российские регионы
В Госдуме признали ущерб экономике из-за нападок на уехавших из страны россиян
На Украине вынесли приговор «личному информатору» Стрелкова
Названы три самых популярных страны для летающих бизнес-классом россиян
Непомнящего заставили переодеться на турнире из-за футболки с фразой Месси
18-летняя дочь Чарли Шина показала фигуру в купальнике на фоне снега
43-летний москвич упал пьяным на улице и умер спустя почти два месяца
Раскрыта многомиллионная стоимость гардероба Меган Маркл в 2022 году
Гоблин назвал YouTube «главным средством промывки мозгов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.