Болгария потребовала объяснений от российского посла из-за Грозева

Болгария потребовала объяснений от посла России из-за объявления в розыск Христо Грозева

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало российского посла в Софии Элеонору Митрофанову «для объяснений» причин объявления в розыск гражданина Болгарии и исполнительного директора новостного агентства Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозева. Об этом сообщает Reuters.

«Российский посол будет вызван для объяснений», — заявил представитель министерства иностранных дел после того, как ведущие политические партии Болгарии потребовали официально поддержать Грозева.

26 декабря МВД России объявило Грозева в розыск в рамках уголовного дела. При этом не уточнялось, по какой именно статье разыскивается журналист. Позже стало известно, что против Грозева возбудили уголовное дело за фейки о Российской армии.

Bellingcat признали СМИ-иноагентом в октябре 2021 года. Сотрудники издания не согласились с этим решением и подали иск с требованием его отмены. В феврале 2022 года Замоскворецкий суд Москвы признал включение издания в список иноагентов законным.