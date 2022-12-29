Силуанов заявил об исчезновении семей с доходом ниже прожиточного минимума

Силуанов назвал окончательным решение вопроса семей с доходом ниже прожиточного минимума

Вопрос семей с доходом ниже прожиточного минимума решен окончательно и больше не стоит на повестке дня, введенные государством меры поддержки позволят обеспечить всех нуждающихся. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, в текущем году введена специальная система поддержки семей с детьми — универсальное пособие. В тех семья, где доход на одного члена был меньше прожиточного минимума, пособие позволяет увеличить его.

Министр подчеркнул, что в будущем эта форма поддержки сохранится. Она учтена в трехлетнем горизонте планирования и будет воспроизведена в дальнейшем. Самое главное, заключил Силуанов, в том, что в сложный для страны период российские власти нашли ресурсы и оказали помощь нуждающимся.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 году до 16 242 рублей в месяц, что на 6,3 процента больше, чем в настоящее время. А в начале декабря Путин утвердил указ о повышении прожиточного минимума с 13 919 рублей до 14 375 рублей (плюс 3,3 процента).

Нынешние значения были установлены 1 июня 2022 года. По сравнению с началом прошлого года прожиточный минимум вырастет на 13,6 процента. Инфляция по итогам года, по оценке Силуанова, составит около 12 процентов.

Ранее сообщалось, что власти Турции в 2023 году повысят минимальную зарплату в полтора раза — с 5,5 тысячи турецких лир до 8,5 тысячи, что в переводе на рубли по текущему курсу составляет 32,4 рубля.