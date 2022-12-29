Вероятность падения цен на нефть ниже установленного потолка оценили

Аналитик Демидов допустил падение цен на нефть ниже установленного потолка

Цена на нефть может упасть ниже установленного для России потолка, заявил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что именно поэтому ограничение будут пересматривать на ежеквартальной основе.

Он отметил, что ранее с подобной ситуацией еще не сталкивались, так как потолок на товар от одного поставщика в экономической истории вводится впервые.

Не ожидаю, что цена на нефть уйдет ниже 60 долларов в следующем году, хотя ожидаю, что без отсутствия политических потрясений цена на нефть продолжит медленное падение до 70-75, но вряд ли уйдет ниже, так как в более низких ценах не заинтересован ОПЕК Владимир Демидов аналитик

Ранее стоимость нефти эталонного сорта Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE 29 декабря упала ниже 82 долларов за баррель.

Неделю назад цены на нефть начали расти на фоне ожидания рынком введения Россией ответных мер на потолок цен на морские поставки собственной нефти. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 27 декабря.

С того момента цены на нефть перешли к снижению, так как реакция России оказалась слабее, чем ожидалось. Указом запрещается продавать нефть физическим и юридическим лицам, в контрактах с которыми прописаны требования по исполнению потолка цен. При этом вступление его в силу отложено до 1 февраля, к этому моменту правительство должно создать механизм контроля за исполнением требований.

Европейское эмбарго на поставки российской нефти по морю, а также потолок цен на такие поставки на уровне 60 долларов за баррель, введенный странами G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией вступили в силу с 5 декабря.

