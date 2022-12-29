Цены на нефть упали

Цена нефти Brent упала ниже 82 долларов за баррель

Стоимость нефти эталонного сорта Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE 29 декабря упала ниже 82 долларов за баррель, свидетельствуют данные площадки. На минимуме она доходила до 81,86 доллара.

По состоянию на 12:04 по московскому времени цена скорректировалась до 82,08 доллара. С начала дня Brent теряет более двух процентов. Сорт WTI подешевел до 77 долларов, потеряв почти 2,5 процента.

Цены на нефть начали расти неделю назад на фоне ожидания рынком введения Россией ответных мер на потолок цен на морские поставки собственной нефти. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 27 декабря.

С того момента цены на нефть перешли к снижению, так как реакция России оказалась слабее, чем ожидалось. Указом запрещается продавать нефть физическим и юридическим лицам, в контрактах с которыми прописаны требования по исполнению потолка цен. При этом вступление его в силу отложено до 1 февраля, к этому моменту правительство должно создать механизм контроля за исполнением требований.

В правительстве Германии отметили, что не могут назвать российский запрет бессмысленным, но иметь практического значения он не будет. В свою очередь ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что ситуация с коронавирусом в Китае оказывает на рынок больше влияния, чем действия России.