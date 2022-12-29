Прорубающие дорогу в снегу российские рабочие попали на видео
В Мурманской области сняли рабочих, прорубающих дорогу в снегу после метели
В районе Териберки Мурманской области рабочим пришлось пробивать дорогу в толстом слое снега, образовавшемся после сильной метели. Работу дорожников сняли на видео очевидцы, кадры публикует сообщество «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что после снегопада полностью заметенной оказалась одна из полос дороги. Толстый слой снега обледенел и затвердел, и рабочим приходится буквально прорубать проход сквозь сугроб. Проезжавшие мимо очевидцы сняли, как спецтехника медленно двигается, оставляя за собой коридор в снегу.
При это при работе техники снег разлетается на расстояние в несколько метров.
Ранее жительница Приморья рассказала о метровых сугробах из-за снегопада.