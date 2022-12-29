Прорубающие дорогу в снегу российские рабочие попали на видео

В Мурманской области сняли рабочих, прорубающих дорогу в снегу после метели

В районе Териберки Мурманской области рабочим пришлось пробивать дорогу в толстом слое снега, образовавшемся после сильной метели. Работу дорожников сняли на видео очевидцы, кадры публикует сообщество «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что после снегопада полностью заметенной оказалась одна из полос дороги. Толстый слой снега обледенел и затвердел, и рабочим приходится буквально прорубать проход сквозь сугроб. Проезжавшие мимо очевидцы сняли, как спецтехника медленно двигается, оставляя за собой коридор в снегу.

При это при работе техники снег разлетается на расстояние в несколько метров.

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