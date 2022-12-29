69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
15:06, 29 декабря 202269-я параллель

Прорубающие дорогу в снегу российские рабочие попали на видео

В Мурманской области сняли рабочих, прорубающих дорогу в снегу после метели

В районе Териберки Мурманской области рабочим пришлось пробивать дорогу в толстом слое снега, образовавшемся после сильной метели. Работу дорожников сняли на видео очевидцы, кадры публикует сообщество «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что после снегопада полностью заметенной оказалась одна из полос дороги. Толстый слой снега обледенел и затвердел, и рабочим приходится буквально прорубать проход сквозь сугроб. Проезжавшие мимо очевидцы сняли, как спецтехника медленно двигается, оставляя за собой коридор в снегу.

При это при работе техники снег разлетается на расстояние в несколько метров.

Ранее жительница Приморья рассказала о метровых сугробах из-за снегопада.

Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
На территории Белоруссии упала украинская ракета
Фронтмен Modest Mouse рассказал о лечении барабанщика группы от рака
Госдума обсудит новое повышение МРОТ в январе
Бывший футболист сборной России оценил потребность клубов РПЛ в легионерах
Прорубающие дорогу в снегу российские рабочие попали на видео
МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об опасности
МИД России возмутился действиями Норвегии на Шпицбергене
Раскрыты подробности инцидента со сбитым над Энгельсом неопознанным объектом
Российским мусульманам разрешили торговать акциями
Правительству Сунака пригрозили «наказанием» в связи с забастовками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.