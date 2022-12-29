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17:58, 29 декабря 2022Забота о себе

Шакил О'Нил похудел почти на 20 килограммов ради необычной цели

Баскетболист и рэпер Шакил О'Нил похудел на 20 килограммов и планирует съемки в белье

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

50-летний американский баскетболист и рэпер Шакил О'Нил планирует съемки в белье после того, как похудел почти на 20 килограммов. О его необычной цели похудения сообщает Entertainment Tonight.

По словам О'Нила, к своему 51-летию в марте 2023 года он планирует похудеть еще больше. «Я сбросил 18 килограммов. Нужно сбросить еще девять, но красиво. Я собираюсь подкачаться и сняться в рекламе нижнего белья с сыновьями», — уточнил он.

Бывший спортсмен признался, что раньше не придавал большого значения своей диете. Теперь он почти полностью отказался от газировки и мучного, принимает витамины и делает себе полезные коктейли. «И вес просто отвалился. Я, конечно, еще не на 100 процентов ниндзя. Но уже на 75», — пошутил он, добавив, что хочет выглядеть как «черный Марк Уолберг».

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Кроме того, Шакил О'Нил посоветовал желающим укрепить свое здоровье начать с ходьбы хотя бы по полчаса в день.

Ранее сообщалось, что врач Эми Хосода похудела на 45 килограммов и посоветовала приемы из собственного опыта для эффективного сброса веса. Хосода рассказала, что в процессе похудения следила за количеством употребляемого сахара, а не за калориями.

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Александра Лисица
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