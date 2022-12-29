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12:49, 29 декабря 2022Россия

Стало известно о состоянии пострадавшего при падении льда генерал-лейтенанта МЧС

Пострадавшего при падении льда генерал-лейтенанта МЧС Елизарова перевели из реанимации
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пострадавшего при падении льда генерал-лейтенанта МЧС Елизарова перевели из реанимации в обычную палату, он находится в сознании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в экстренных службах Москвы.

При этом источник агентства отмечает, что пострадавший остается в состоянии средней тяжести. По его словам, у генерал-лейтенант МЧС диагностированы открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и травмы позвоночника.

Инцидент произошел 28 декабря на улице Инициативной. Елизаров возвращался после обеденного перерыва. Когда мужчина проходил мимо нежилого здания, в котором располагается магазин «Дикси», на него рухнула прилипшая к постройке глыба льда, подтаявшая из-за оттепели.

Генерал-лейтенанта доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой.

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Марк Леонов
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