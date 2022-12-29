В УЕФА рассказали о позиции ФИФА по России после перехода страны в Азию

«Спорт-Экспресс»: в УЕФА считают, что ФИФА не снимет санкции после перехода России в Азию

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказали о позиции Международной федерации футбола (ФИФА) по России после перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, глава УЕФА Александер Чеферин готов одобрить выход РФС, однако он подчеркнул, что возвращение под эгиду организации будет очень сложным. Отмечается, что Азиатская конфедерация имеет право принять Россию. При этом ФИФА не собирается снимать санкции на участие страны в международных турнирах.

Ранее РФС провел два заседания исполкома, на которых обсуждалась возможность перехода в Азиатскую конфедерацию, однако окончательное решение принято не было. Отмечалось, что УЕФА выступил против этой инициативы. При этом ФИФА не будет мешать сборной России участвовать в отборе к чемпионату мира 2026 года в случае перехода страны в Азию.

28 февраля УЕФА исключил российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках и других соревнованиях под эгидой организации.