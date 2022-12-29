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16:42, 29 декабря 2022Россия

Путин подписал указ о выплатах командированным в новые российские регионы

Путин подписал указ, гарантирующий выплаты командированным в новые регионы при ранении
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Pavel Klimov / Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, гарантирующий выплаты командированным в новые регионы России гражданским в случае их ранения или гибели. Согласно тексту документа, размещенного на официальном портале правовой информации, при получении ранений, травм или контузии граждане этой категории получат выплаты в размере трех миллионов рублей.

В тексте указа «О дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным (командированным) на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области, Херсонской области, и членам их семей» отмечается, что в случае гибели командированных в новые регионы россиян членам их семей в равных долях будет переведена единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей.

В частности, эта сумма будет поделена между состоящими в браке с умершими, их родителями, несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами старше 18 лет, а также обучающимся в образовательных организациях на очной форме обучения детьми в возрасте до 23 лет, иждивенцами и опекунами, а при их отсутствии — братьями и сестрами погибших.

Кроме того, Путин внес изменения в указ о поддержке волонтерской деятельности, распространив ее на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В соответствии с новым указом, в случае гибели волонтеров при осуществлении деятельности на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, их семьи получат такие же выплаты, как у близких командированных граждан. При ранении волонтеру полагается выплата в три миллиона рублей.

Ранее Путин подписал указ о назначении четырех прокуроров в новых регионах России.

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Варвара Кошечкина
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