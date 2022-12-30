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16:45, 30 декабря 2022Бывший СССР

В России обеспокоились блокировкой коридора до Нагорного Карабаха

В МИД России обеспокоились отсутствием прогресса в разблокировке Лачинского коридора

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Россия обеспокоилась отсутствием прогресса в восстановлении работы Лачинского коридора, который связывает Армению и Нагорный Карабах. О необходимости восстановить транспортное движение говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

«Выражаем озабоченность отсутствием прогресса в восстановлении полноценного функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года», — сказано в сообщении. В МИД призвали Ереван и Баку соблюдать положения трехстороннего заявления.

Захарова также подчеркнула, что Москва, в частности, руководство Российского миротворческого контингента, предпринимает последовательные шаги для урегулирования указанной ситуации в регионе. По ее словам, именно миротворцы России вносят ключевой вклад в «обеспечение безопасности в зоне их развертывания». Любые «публичные выпады», а также провокации в адрес миротворческих сил рассматриваются российской стороной как неприемлемые действия, которые наносят вред процессу армяно-азербайджанской нормализации, уточняется в документе.

12 декабря Лачинский коридор перекрыли азербайджанские экоактивисты. Они требовали прекратить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха. На следующий день в Минобороны России сообщили о переговорах о возобновлении движения по Лачинскому коридору. 27 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не контролируют данную территорию.

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Кристина Есикова
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