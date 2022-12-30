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09:42, 30 декабря 2022Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретцки на одну шайбу

Хоккеист Овечкин забросил 803-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 91 гола

Фото: Vincent Carchietta / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сенаторс». Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла 30 декабря и завершилась со счетом 4:3 в овертайме в пользу канадской команды. Овечкин отличился в начале второго периода. Шайба стала 803-й за карьеру россиянина в лиге. Таким образом форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от лидирующего канадца Уэйна Гретцки до 91 гола.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы. Овечкин вышел на второе место в ночь на 24 декабря, оформив дубль в матче против «Виннипег Джетс».

Ранее Овечкин высказался о погоне за рекордом Гретцки. Он заявил, что его ждет долгий путь на пути к достижению канадца.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Анастасия Борисова
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