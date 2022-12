Названы лучшие игры для ПК

Steam опубликовала рейтинг лучших игр для компьютеров в 2022 году

Игровая площадка Steam опубликовали рейтинги с лучшими играми для ПК 2022 года. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Рейтинги с играми были составлены по разным критериям, причем в списках тайтлы расположены в случайном порядке. Так, самыми популярными играми по числу одновременных игроков оказались Dying Light 2 Stay Human, Lost Ark, Goose Goose Duck, PUBG: Battlegrounds, Elden Ring, Destiny 2 и прочие. В данных играх было зафиксировано более 240 тысяч геймеров одновременно.

Лучшими по размеру валовой выручки были названы Elden Ring, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends, Naraka: Bladepoint, Dying Light 2 Stay Human и прочие. Лучшими новинками года по размеру валовой выручки оказались Total War: Warhammer III, V Rising, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Call of Duty: Modern Warfare II, Dying Light 2 Stay Human, Warhammer 40,000: Darktide. Лучшими играми из раннего доступа по размеру валовой выручки стали PowerWash Simulator, Foxhole, Dread Hunger, Grounded, Rogue Legacy 2, Vampire Survivors и другие.

Главными VR-эксклюзивами были названы Blade and Sorcery, Half-Life: Alyx, VTOL VR, BONEWORKS, After the Fall, SUPERHOT VR, Into the Radius VR. В заключение самыми популярными играми года на Steam Deck по количеству ежедневных активных игроков назвали Vampire Survivors, Persona 5 Royal, Hades, Stray, Marvel’s Spider-Man Remastered, Cyberpunk 2077 и прочие.

Ранее агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic перечислил худшие игры 2022 года. Первое место в антирейтинг заняла Postal 4: No Regerts.