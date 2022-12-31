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19:56, 31 декабря 2022Спорт

Большунову и Устюгову предложили выпить водки и забыть обиды

Резцова посоветовала лыжникам Большунову и Устюгову выпить водки и забыть старые обиды
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова предложила российским лыжникам Александру Большунову и Сергею Устюгову помириться. Ее слова приводит Sport24.

«Большунову с Устюговым надо собраться, выпить как следует под Новый год и забыть все старые обиды. Два отличных лыжника, а ведут себя как школьники. Что им выпить? Да хоть водки, лишь бы не ссорились больше. Скандалы не красят лыжный спорт», — сказала Резцова.

28 декабря глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала Большунова и Устюгова «баранами, решившими поиграть друг у друга на нервах». Она выразила надежду на то, что конфликт спортсменов будет улажен в ближайшее время.

27 декабря Большунов и Устюгов столкнулись в полуфинальном забеге спринта свободным стилем. Лыжники, находясь на лидирующих позициях, задели друг друга на спуске, после чего упали и не смогли выйти в финал гонки. В результате падения Большунов на короткое время потерял сознание и разбил лицо.

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Андрей Стрельцов
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