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03:12, 31 декабря 2022Спорт

Роналду прокомментировал переход в саудовский клуб «Аль-Наср»

Криштиану Роналду заявил, что его вдохновляет видение работы саудовского клуба «Аль-Наср»

Фото: Ricardo Larreina / Globallookpress.com

Португальский форвард Криштиану Роналду прокомментировал переход в саудовский футбольный клуб «Аль-Наср». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

По словам футболиста, его очень вдохновляет видение работы клуба из Саудовской Аравии, и у него есть желание попробовать себя в новой футбольной лиге в другой стране.

«Я рад присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы вместе мы могли помочь ей добиться большего успеха», —добавил Роналду.

Накануне «Аль-Наср» официально объявил о переходе Криштиану Роналду. «Это подписание вдохновит на достижение еще больших успехов не только наш клуб, но и нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения мальчиков и девочек стать лучшей версией себя», — говорится в сообщении. Известно, что зарплата футболиста составит 75 миллионов долларов в год. Вместе с коммерческими выплатами размер его дохода будет достигать до 200 миллионов долларов за сезон.

Марина Совина
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