В Совфеде обвинили европейских политиков во лжи о Минских соглашениях

Сенатор Клишас обвинил европейских политиков во лжи о важности Минских соглашений

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас обвинил европейских политиков во лжи о важности Минских соглашений. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения можно назвать попыткой дать Киеву время усилить свою армию. До этого похожее заявление сделала экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

«Все 8 лет европейские политики лгали о важности минских соглашений, продлевали против России санкции за "отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений" и всё это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну. Всё что нужно знать о "европейских ценностях"», — написал сенатор.

Он также обвинил западные страны в лицемерии, двойных стандартах, неоколониализме и вседозволенности, а также отказе от любых обязательств, отрицании международного права и суверенитета государств.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, заявление Ангелы Меркель о Минских соглашениях связаны с желанием не отстать от «поезда русофобии».