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16:04, 31 декабря 2022Мир

В Венгрии заявили о моральном кризисе в Европарламенте

Министр юстиции Венгрии Варга заявила, что Европарламент переживает моральный кризис
Judit Varga

Judit Varga. Фото: John Thys / Reuters

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга, комментируя коррупционный скандал в Европарламенте (ЕП), заявила, что законодательный орган Евросоюза переживает моральный кризис. Ее слова передает Magyar Nemzet.

«Европейский парламент, который до сих пор использовал процедуры против институтов и государств-членов в качестве инструмента политического шантажа, теперь переживает моральный кризис», — указала она и отметила, что сейчас все больше людей считают, что этот орган страдает от дефицита демократии, «что также влечет за собой дефицит легитимности».

По словам Варги, ЕП отдалился от европейцев и их повседневных проблем. Она заметила, что в кризисных ситуациях, таких как миграция, пандемия COVID-19, вооруженные конфликты, Европарламент является скорее частью проблемы, чем ее решением.

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Министр юстиции Венгрии напомнила, что руководство страны уже предложило изменить процедуру выборов в ЕП, чтобы обеспечить органу «реальную политическую легитимность». «В любом случае Европейский парламент должен измениться», — заключила она.

Ранее в декабре премьер Польши Матеуш Моравецкий осудил Европарламент за коррупцию. Он подчеркнул, что в ЕП главенствует «огромный балаган», и призвал орган «привести себя в порядок».

9 декабря замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Позже в ходе обысков, прошедших в Европарламенте в понедельник, 12 декабря, полиция изъяла 1,58 миллиона евро наличными. Они принадлежат депутату Европарламента от Греции Еве Кайли и экс-депутату от Италии Пьеру Антонио Панцери.

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Варвара Кошечкина
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