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20:19, 1 января 2023Спорт

Экс-чемпион UFC включил брата Нурмагомедова в топ-5 интересных бойцов 2023 года

Экс-чемпион UFC Сехудо включил Умара Нурмагомедова в топ-5 интересных бойцов 2023 года

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо назвал пятерку самых интересных бойцов 2023 года. Его слова приводит YouTube-канал The Schmo.

«Я должен назвать Хамзата Чимаева, Бо Никала, Умара Нурмагомедова. Амир Альбази, который только что нокаутировал бразильца. Кто будет под пятым номером? Рафаэль Физиев», — заявил Сехудо.

29 октября Умар Нурмагомедов, который является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, заявил о намерении стать чемпионом промоушена к 2024 году. «Мне почти 27, и я готов к чемпионским боям. И не имеет никакого значения, кто будет разделять со мной клетку», — добавил он.

14 сентября сообщалось, что Умар Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC на несколько поединков. «Я очень рад этому приключению и хочу поблагодарить всех причастных к нему людей», — рассказал боец.

В активе Умара Нурмагомедова 15 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC россиянин провел три боя.

Ксения Курашкина
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