В российском городе пропал ребенок

В Ярославле вечером 31 декабря пропал восьмилетний мальчик

В Ярославле вечером 31 декабря пропал восьмилетний мальчик, не вернувшись с прогулки. Об этом сообщил портал 76.ru.

Инцидент произошел в Заволжском районе. Об этом сообщает портал 76.ru. Сейчас его ищет полиция и близкие. Информации о других обстоятельствах исчезновения — нет.

Ребенок был одет в черную шапку с белой полосой, черное пальто и брюки, на ногах у него были черно-серые ботинки.

Ранее в Калининске Саратовской области в лесополосе нашли тело младенца. По данным СК, жительница города обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить 37-летнюю россиянку, которая была беременна, но через некоторое время признаки ее беременности пропали.