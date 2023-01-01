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03:14, 1 января 2023Россия

В российском городе пропал ребенок

В Ярославле вечером 31 декабря пропал восьмилетний мальчик

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

В Ярославле вечером 31 декабря пропал восьмилетний мальчик, не вернувшись с прогулки. Об этом сообщил портал 76.ru.

Инцидент произошел в Заволжском районе. Об этом сообщает портал 76.ru. Сейчас его ищет полиция и близкие. Информации о других обстоятельствах исчезновения — нет.

Ребенок был одет в черную шапку с белой полосой, черное пальто и брюки, на ногах у него были черно-серые ботинки.

Ранее в Калининске Саратовской области в лесополосе нашли тело младенца. По данным СК, жительница города обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить 37-летнюю россиянку, которая была беременна, но через некоторое время признаки ее беременности пропали.

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Марина Совина
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