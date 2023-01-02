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23:32, 2 января 2023Спорт

Умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Баутин

Чемпион Олимпийских игр 1992 года по хоккею Сергей Баутин умер в возрасте 55 лет
Сергей Баутин

Сергей Баутин. Фото: dynamo.ru

Чемпион Олимпийских игр 1992 года по хоккею Сергей Баутин умер в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте московского «Динамо», в составе которого он выступал.

Клуб выразил соболезнования родным и близким Сергея Баутина.

В 1992 году Баутин вместе с национальной командой стал победителем Олимпийских игр в Альбервилле, а также получил звание Заслуженного мастера спорта. В 2014 году спортсмен был введен в Зал Славы Отечественного хоккея.

В декабре российский игрок клуба Хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс» Абакар Казбеков умер в 18 лет. В сезоне-2022/2023 Казбеков принял участие в 12 матчах и отметился одной результативной передачей. Ранее он выступал за юношеские команды подмосковного «Витязя».

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Марина Совина
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