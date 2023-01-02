Сделавший тату на лице в честь Месси болельщик назвал последствия поступка

Сделавший тату на лице в честь Лионеля Месси болельщик заявил, что сожалеет о поступке

Колумбийский болельщик Майкл Куинонес, сделавший татуировку на лице в честь победы капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года в Катаре, в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) назвал последствия поступка.

Мужчина заявил, что сожалеет о случившемся, так как это привело к негативным последствиям для него и его семьи. «Я очень гордился этим несколько дней, но сейчас сожалею. Будьте осторожны. Вы не знаете, как можете разрушить свою жизнь», — подчеркнул он.

После того как Куинонес сделал тату, на его страницу в социальных сетях подписалось более ста тысяч человек. Большинство из них высмеивали болельщика за его поступок.

18 декабря сборная Аргентины одержала победу над Францией в финале чемпионата мира в Катаре и третий раз в истории завоевала трофей. В решающем матче Месси отметился реализованным одиннадцатиметровым в основное время, еще одним забитым мячом в дополнительное время и голом в серии пенальти. Его признали лучшим игроком турнира.