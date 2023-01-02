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12:45, 2 января 2023Спорт

В Катаре рассказали об использовании опыта России при проведении ЧМ-2022

Власти Катара использовали опыт России в организации фан-зон во время чемпионата мира-2022

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Власти Катара использовали опыт России в организации фан-зон и оформлении удостоверений болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом РИА Новости сообщил посол страны в России Ахмед бен Насер Аль Тани.

Посол заявил, что Катар начал сотрудничать с Россией с момента организации турнира в 2018 году. По его мнению, российский мудниаль был хорошо проведен и отличался от предыдущих первенств. Насер Аль Тани поблагодарил Россию за оказанную помощь.

Болельщик из России Руслан заявил, что в Катаре на стадионах меньше людей, чем на чемпионате мира-2018. При этом ходили слухи, что не все, кто приходит на стадионы, делают это, чтобы поддержать любимую команду, рассказал россиянин.

Чемпионат мира в Катаре проходил с 20 ноября по 18 декабря, турнир выиграла сборная Аргентины. Российская команда по решению Международной федерации футбола (ФИФА) была лишена возможности побороться за путевку на турнир.

Анастасия Борисова
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