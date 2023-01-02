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10:41, 2 января 2023Спорт

Украинская легкоатлетка-чемпионка оценила решение УЕФА провести турнир в России

Украинская легкоатлетка Саладуха раскритиковала решение УЕФА провести турнир в России
Ольга Саладуха

Ольга Саладуха. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывшая украинская легкоатлетка Ольга Саладуха оценила информацию о проведении в Волгограде международного детского футбольного турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ее слова приводятся на YouTube-канале «Киев ФМ».

Спортсменка раскритиковала решение УЕФА и заявила, что нужно не допустить проведение турнира в России. «Нужно сейчас через СМИ поднимать всю эту историю», — подчеркнула она.

23 декабря стало известно, что УЕФА проведет турнир для юношеских сборных в России в мае 2023 года. Отмечается, что договоренности об этом были достигнуты с союзом несколько месяцев назад.

28 февраля УЕФА исключил российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках и других соревнованиях под эгидой организации.

Саладуха является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы в тройном прыжке. На Олимпийских играх в Лондоне она завоевала бронзу в этой дисциплине.

Анастасия Борисова
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