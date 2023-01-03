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16:00, 3 января 2023Спорт

Рой Джонс высказался о проведении боя против Федора Емельяненко

Боксер Рой Джонс допустил проведение выставочного боя против Федора Емельяненко

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший высказался о проведении боя против россиянина Федора Емельяненко. Его слова приводит ТАСС.

«Да, такой бой возможен в качестве выставочного», — допустил американец. Он отметил, что ранее стороны вели переговоры на эту тему, однако они ничем не увенчались.

53-летний Джонс завершил активные выступления в 2018 году. В ноябре 2020-го он провел выставочный поединок с другим бывшим чемпионом мира Майком Тайсоном. Всего на его счету 66 побед при девяти поражениях.

На счету Емельяненко-страшего 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Ожидается, что 4 февраля на турнире Bellator 290 в США россиянин проведет прощальный бой с американцем Райаном Бейдером.

Дарья Коршунова
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