Рой Джонс высказался о проведении боя против Федора Емельяненко

Боксер Рой Джонс допустил проведение выставочного боя против Федора Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший высказался о проведении боя против россиянина Федора Емельяненко. Его слова приводит ТАСС.

«Да, такой бой возможен в качестве выставочного», — допустил американец. Он отметил, что ранее стороны вели переговоры на эту тему, однако они ничем не увенчались.

53-летний Джонс завершил активные выступления в 2018 году. В ноябре 2020-го он провел выставочный поединок с другим бывшим чемпионом мира Майком Тайсоном. Всего на его счету 66 побед при девяти поражениях.

На счету Емельяненко-страшего 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Ожидается, что 4 февраля на турнире Bellator 290 в США россиянин проведет прощальный бой с американцем Райаном Бейдером.