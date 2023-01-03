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11:43, 3 января 2023Спорт

Стало известно условие перехода Роналду в «Ньюкасл»

Marca: «Ньюкасл» сможет арендовать Криштиану Роналду, если пробьется в Лигу чемпионов

Фото: Francois Nel / Getty Images

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может стать игроком «Ньюкасла». Условие перехода в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) стало известно Marca.

По информации источника, в контракте португальца есть пункт, по которому он может быть арендован «Ньюкаслом», если команда пробьется в Лигу чемпионов. Отмечается, что с осени 2021 года клуб АПЛ принадлежит Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии.

Ранее в «Ньюкасле» отказались от приглашения в команду португальского нападающего. Команда была не готова на трансфер Роналду из-за его высокой зарплаты.

30 декабря 2022-го Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Зарплата Роналду с учетом коммерческих выплат составит 200 миллионов долларов в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Дарья Коршунова
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