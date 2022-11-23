В «Ньюкасле» отказались от трансфера Роналду
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл Юнайтед» отказался от приглашения в команду португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом в Twitter сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.
По информации источника, агент нападающего Жорже Мендеш связывался с представителями клуба. Однако команда не готова на трансфер Роналду из-за его высокой зарплаты. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау желает сохранить финансовое равенство между игроками, но даже 30-процентное снижение зарплаты португальца не поможет в этой ситуации.
Ранее сообщалось, что в трансфере Роналду заинтересованы в «Челси». Отмечалось, что переход состоится только после одобрения главного тренера Грэма Поттера.
22 ноября «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении соглашения с Роналду. Сообщалось, что контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Ранее футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.