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15:39, 23 ноября 2022Спорт

В «Ньюкасле» отказались от трансфера Роналду

В «Ньюкасле» отказались от трансфера Криштиану Роналду из-за высокой зарплаты форварда

Фото: Ricardo Larreina / Globallookpress.com

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл Юнайтед» отказался от приглашения в команду португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом в Twitter сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

По информации источника, агент нападающего Жорже Мендеш связывался с представителями клуба. Однако команда не готова на трансфер Роналду из-за его высокой зарплаты. Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау желает сохранить финансовое равенство между игроками, но даже 30-процентное снижение зарплаты португальца не поможет в этой ситуации.

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Ранее сообщалось, что в трансфере Роналду заинтересованы в «Челси». Отмечалось, что переход состоится только после одобрения главного тренера Грэма Поттера.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении соглашения с Роналду. Сообщалось, что контракт с португальцем разорвали по взаимному соглашению сторон. Ранее футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Дарья Коршунова
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