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13:03, 3 января 2023Забота о себе

Названы причины ссор между супругами в новогодние праздники

Причиной ссор в новогодние праздники могут стать недовольство и маленькая жилплощадь

Фото: Shutterstock

Накопившиеся обиды и ограниченное пространство назвали причинами ссор между супругами в период новогодних праздников. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказали психологи.

По словам экспертов, один из супругов может замалчивать недовольство и обиды. Однако в период праздников, когда семья долгое время находится вместе, будет сложнее скрывать раздражение, которое в итоге станет причиной конфликта. Психологи посоветовали обсуждать проблемы сразу.

Причиной ссор может стать и маленькая жилплощадь и, как следствие, нарушение личного пространства. По словам экспертов, каждому человеку время от времени необходимо уединение. Если нет возможности найти его дома, то можно выйти на улицу. Для тех супругов, которые не могут организовать свой досуг, психологи посоветовали вместе погулять.

Ранее медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова рассказала, как не допустить развития конфликта во время празднования Нового года. Специалист пояснила, что существуют темы, которых следует избегать за новогодним столом. В особенности, подчеркнула она, это касается имущественных и финансовых вопросов.

Нина Ташевская
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