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23:44, 4 января 2023Мир

Госдеп заявил о неравенстве дипломатов в представительствах США и России

Госдеп: США ждут от России принципа взаимности по числу дипломатов в представительствах

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

У России больше дипломатов в США, чем американских — в России. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон рассчитывает на принцип взаимности в этом вопросе и надеется увидеть прогресс в вопросе работы дипмиссий.

В декабре посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что группа из 30 российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну, уедет из Соединенных Штатов в начале января. «Американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США», — отметил он, пояснив, что вынуждены уехать из США из-за визовых ограничений со стороны Госдепа.

Позднее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев оценил отношения между Москвой и Вашингтоном фразой «находятся на последнем издыхании».

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Марина Совина
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