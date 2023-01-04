Госдеп заявил о неравенстве дипломатов в представительствах США и России

Госдеп: США ждут от России принципа взаимности по числу дипломатов в представительствах

У России больше дипломатов в США, чем американских — в России. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон рассчитывает на принцип взаимности в этом вопросе и надеется увидеть прогресс в вопросе работы дипмиссий.

В декабре посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что группа из 30 российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну, уедет из Соединенных Штатов в начале января. «Американцы продолжают свою политику по сокращению дипломатического присутствия России в США», — отметил он, пояснив, что вынуждены уехать из США из-за визовых ограничений со стороны Госдепа.

Позднее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев оценил отношения между Москвой и Вашингтоном фразой «находятся на последнем издыхании».

