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16:09, 4 января 2023Спорт

Американский боец отказался от поединка против Чимаева

Американский боец Колби Ковингтон отказался от поединка против шведа Хамзата Чимаева

Фото: Vincent Carchietta / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Колби Ковингтон отказался от поединка против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает ТАСС.

«Колби на данный момент не планирует проводить бой против Чимаева», — заявили в команде американца.

Ранее Чимаев бросил вызов чемпиону UFC в среднем весе бразильцу Алексу Перейре. «Дайте мне подраться с этим парнем, я прикончу его. Это легкие деньги», — написал он.

Чимаев 11 сентября должен был встретиться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою турнира UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен Тони Фергюсоном. В итоге Чимаев встретился с Кевином Холландом во втором по значимости поединке и одержал победу на третьей минуте боя. Всего в активе Чимаева 12 побед и ни одного поражения.

Дарья Коршунова
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