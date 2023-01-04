Американский боец отказался от поединка против Чимаева

Американский боец Колби Ковингтон отказался от поединка против шведа Хамзата Чимаева

Американский боец смешанного стиля (MMA) Колби Ковингтон отказался от поединка против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает ТАСС.

«Колби на данный момент не планирует проводить бой против Чимаева», — заявили в команде американца.

Ранее Чимаев бросил вызов чемпиону UFC в среднем весе бразильцу Алексу Перейре. «Дайте мне подраться с этим парнем, я прикончу его. Это легкие деньги», — написал он.

Чимаев 11 сентября должен был встретиться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою турнира UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен Тони Фергюсоном. В итоге Чимаев встретился с Кевином Холландом во втором по значимости поединке и одержал победу на третьей минуте боя. Всего в активе Чимаева 12 побед и ни одного поражения.