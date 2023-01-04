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13:37, 4 января 2023Спорт

Пике захотел возобновить карьеру

Испанский футболист Жерар Пике захотел возобновить карьеру и выступать за клуб «Андорра»

Фото: David Oller / Globallookpress.com

Испанский футболист Жерар Пике захотел возобновить карьеру. Об этом сообщает издание Relevo.

35-летний Пике хочет играть за испанский клуб «Андорра», владельцем которого является. Отмечается, что помешать этому могут финансовые правила и ограничения второго дивизиона чемпионата Испании, где выступает команда.

3 ноября Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры. «Пора заканчивать свой путь», — заявил игрок.

Пике начал выступления за «Барселону» в 2008 году. Вместе с клубом он восемь раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок страны, шесть раз — Суперкубок. Вместе с каталонцами он трижды завоевал Кубок Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Пике становился чемпионом мира и Европы.

Дарья Коршунова
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