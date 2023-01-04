Курс рубля начал год со снижения

Курс доллара с начала года вырос почти на два рубля

Российский рубль в начале 2023 года снижается по отношению к доллару и евро. На максимуме в первую половину дня в среду, 4 января, доллар доходил до 71,78 рубля, а евро — поднялся выше 75,5 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 11:40 доллар скорректировался до 71,44 рубля, а евро достиг 75,85 рубля. Минувший год доллар закончил на уровне 69,9 рубля, а евро — 74,3 рубля. Российская валюта резко укрепилась в последний торговый день 2022 года, поэтому нынешнее падение еще не позволило ей дойти до уровней 28-29 декабря.

На рубль давит падение цен на углеводороды, которые являются основным экспортным продуктом России. Стоимость природного газа на европейском хабе TTF впервые с 18 февраля упала ниже 750 долларов за тысячу кубометров, а нефть Brent опустилась ниже 81 доллара за баррель, что должно повлиять и на цену российского сорта Urals.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов указывал, что сокращение нефтяного экспорта в денежном выражении является основной причиной слабеющего рубля. При этом он подчеркнул, что текущий курс более выгоден для страны, а крепкий рубль свою роль уже сыграл.