Бывший заключенный рассказал об изменившей его жизнь службе в ЧВК «Вагнер»

Бывший заключенный рассказал, что служба в ЧВК «Вагнер» изменила его взгляды и ценности

Служба в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» меняет ценности и взгляды бывших заключенных, заставляя их задуматься о душе. Об этом рассказал один из бойцов формирования в беседе с РИА Новости.

По его словам, заключенные, отправившиеся в зону специальной военной операции в качестве добровольцев, проникаются духом товарищества. «Настолько тонкая грань, когда ты сидишь в окопе и всего лишь тебя разделяет между небом и землей один "прилет". Многие из нас потеряли многое, но многое и приобрели», — поделился он.

Бывший заключенный подчеркнул, что погоня за материальными ценностями, которые раньше были для него важнее духовных, привела в тюрьму. Россиянин рассказал, что многие неверующие бойцы ЧВК начали принимать христианство и креститься. «Когда ты сидишь там (на фронте), у тебя действительно ничего больше не остается, кроме как верить в Бога. Только он один тебе поможет», — считает он.

Мужчина добавил, что после получения помилования собирается вернуться в «Вагнер» для продолжения службы.

Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что первая группа из двух десятков бывших заключенных, участвовавших в спецоперации на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование. Он подчеркнул, что среди них есть много россиян, оказавшихся в тюрьме случайно или в силу характера.