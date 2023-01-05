В РФС ответили заявившему о покупке Россией матчей на ЧМ-2018 экс-игроку МЮ

Колосков заявил, что ему противно отвечать на вопрос о покупке Россией матчей ЧМ-2018

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков ответил на высказывание экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса, обвинившего сборную России в нечестной игре на домашнем чемпионате мира-2018. Об этом сообщает Sport24.

«Ну что я буду чушь этого больного человека комментировать? Мне противно отвечать на этот вопрос!» — заявил Колосков. Он также предложил узнать мнение по этому поводу у непосредственных участников турнира.

Канчельскис высказался на данную тему 5 января. «Все игры купили. Вы что, не знаете об этом? На чемпионате мира нас за уши тянули», — заявил Канчельскис.

Сборная России на домашнем чемпионате мира на групповом этапе обыграла Саудовскую Аравию и Египет, а также проиграла Уругваю. В 1/8 финала команда Станислава Черчесова в серии пенальти победила Испанию, а в четвертьфинале в серии 11-метровых уступила Хорватии. Ранее сборная России никогда не попадала в число восьми лучших команд мира.