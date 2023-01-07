Медведев оценил выборы нового спикера палаты представителей США

Медведев оценил выборы спикера палаты представителей США фразой «тащили свиную тушу»

Члены палаты представителей Конгресса США не выбирали нового спикера, а тащили тушу свиньи. Таким образом высказался о длительности избрания зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он оценил выборы, в которых был избран новым спикером палаты представителей США Кевин Маккарти, фразой «тащили свиную тушу». Российский политик также опубликовал карикатуру, на которой изображена свинья с флагом Украины, сидящая в телеге, запряженной ослом и слоном.

В ночь на субботу, 7 января, за Кевина Маккарти проголосовали 216 конгрессменов. Он заявил, что новая палата представителей хочет, чтобы США выиграли в «экономической борьбе» с Китаем. Ранее в рамках борьбы за место спикера нижней палаты Маккарти предлагал сократить расходы правительства на 2024 финансовый год примерно на 75 миллиардов долларов.