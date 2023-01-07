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20:25, 7 января 2023Спорт

Французского горнолыжника госпитализировали на вертолете после падения на трассе

Французского горнолыжника Мюффа-Жанде госпитализировали после падения на трассе

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Французского горнолыжника Виктора Мюффа-Жанде госпитализировали после падения на трассе. Об этом сообщает L’Équipe.

Инцидент произошел во время соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в швейцарском Адельбодене. Спортсмен зацепился лыжами за ворота при прохождении дистанции, упал и врезался в защитную сетку. Около 15 минут медики оказывали ему помощь на месте, затем Мюффа-Жанде на вертолете доставили в больницу. Француз получил травму головы, а также несколько порезов на руках и лице. Уточняется, что сейчас его жизни ничего не угрожает.

Мюффа-Жанде — бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года. Также в его активе есть одна золотая, пять серебряных и пять бронзовых медалей этапов Кубка мира.

Российские спортсмены не принимают участие в турнире. 1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила россиян от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжных гонок (FIS) распространила запрет на все соревнования под эгидой организации. 5 июля FIS продлила отстранение сборной России.

Андрей Стрельцов
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