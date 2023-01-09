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20:50, 9 января 2023Спорт

Александр Емельяненко оценил решение Нурмагомедова уйти из MMA

Александр Емельяненко назвал благородным делом полный уход Хабиба Нурмагомедова из MMA

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил решение бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Полный уход из спорта и фокусирование на семье — это благородное дело. Но, если он вернется для того, чтобы сделать красивый рейтинг 30:0, это было бы одним из величайших событий спорта», — заявил спортсмен. По его мнению, Нурмагомедов будет находиться рядом с единоборствами, так как получил здесь мировую известность.

Об уходе Нурмагомедова из ММА стало известно 7 января. Уточнялось, что он не будет тренировать и присутствовать с командой на сборах.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

Анастасия Борисова
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