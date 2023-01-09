Александр Емельяненко оценил решение Нурмагомедова уйти из MMA

Александр Емельяненко назвал благородным делом полный уход Хабиба Нурмагомедова из MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил решение бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Полный уход из спорта и фокусирование на семье — это благородное дело. Но, если он вернется для того, чтобы сделать красивый рейтинг 30:0, это было бы одним из величайших событий спорта», — заявил спортсмен. По его мнению, Нурмагомедов будет находиться рядом с единоборствами, так как получил здесь мировую известность.

Об уходе Нурмагомедова из ММА стало известно 7 января. Уточнялось, что он не будет тренировать и присутствовать с командой на сборах.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.