В Госдуме предложили в титрах предупреждать зрителей о «предательстве» актера

Депутат Госдумы Гусев предложил в титрах предупреждать зрителей о «предательстве» актера

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил в титрах предупреждать зрителей о «предательстве» актеров, по аналогии с предупреждением о вреде табака при демонстрации сцен курения или маркировкой материалов иноагентов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Минкульт должен ввести новую норму — предупреждение о предательстве в титрах визуальных произведений», — заявил парламентарий.

Таким образом Гусев прокомментировал заявление ранее оштрафованного за дискредитацию российской армии и бежавшего на Украину актера Артура Смольянинова о готовности воевать против России.

Депутат отметил, что актер «отрекся от своей страны и, значит, большинства своих ролей», однако зритель не должен страдать из-за «предательства актера», но знать об этом ему необходимо.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении российского актера Артура Смольянинова.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала объявить артиста иноагентом, а заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов потребовал арестовать его.

