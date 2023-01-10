Экс-офицер разведки США обвинил коллективный Запад во лжи

Экс-разведчик США Риттер: коллективный Запад лжет России

Американский военный аналитик, бывший инспектор Организации объединенных наций (ООН) по вооружениям в Ираке Скотт Риттер заявил, что коллективный Запад лжет России. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом Риттер прокомментировал заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали Украине время, чтобы стать сильнее. «Мы видим, когда речь заходит о подходе Запада к России, любая ложь приемлема, любое искажение правды приемлемо, любое нарушение доверия приемлемо, как будто это в порядке вещей», — отметил бывший офицер разведки США.

Риттер выразил мнение, что Запад неспособен воспринимать президента России Владимира Путина «в соответствующем историческом контексте», а также «неспособен иметь с ним дело ответственным образом, когда речь идет о решении сегодняшних проблем».

7 декабря Меркель заявила, что Минские соглашения были заключены, чтобы «дать Украине время» стать сильнее. Она также добавила, что всем участникам соглашений было ясно, что вооруженный конфликт на востоке Украины был лишь заморожен, но не завершен.

30 декабря Олланд прокомментировал заявление Меркель, сказав, что она была права. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин заявил, что слова Меркель только подтверждают правильность решения о начале спецоперации.