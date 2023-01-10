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15:57, 10 января 2023Экономика

Названо условие присоединения Индии к потолку цен на российскую нефть

Telegraph India: Индия присоединится к потолку цен на российскую нефть, если та подорожает
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Индия может присоединиться к потолку цен на морские поставки российской нефти, который поддерживают страны G7, Евросоюз, Австралия, Норвегия и Швейцария, если сорт Urals подорожает до 60 долларов за баррель, то есть достигнет уровня ограничений. Об этом со ссылкой на представителей индийского Министерства промышленности пишет Telegraph India.

Как объясняет издание, пока потолок никак не влияет на импорт российского сырья, ведь в Индию приходят партии по цене 53-56 долларов за баррель. Но если ЕС введет дополнительные ограничения в отношении стран, которые покупают Urals дороже, то идти на конфликт с ним страна не намерена, и предпочтет либо покупать дешевле, либо уйти к другим поставщикам.

Индия является крупнейшим импортером российской нефти в последние три месяца. Как утверждает Refinitiv Eikon, уже в ноябре поставки составили 3,7 миллиона тонн.

Эмбарго Евросоюза на морские поставки, введенное одновременно с потолком цен, только усилило тенденцию. При этом ценовые агентства утверждают, что Россия продает нефть Индии с рекордным дисконтом по отношению к эталонному сорту Brent. Стоимость 53-56 долларов, которую приводит Telegraph India, скорее всего, всего включает в себя поставку, поскольку, по оценкам российского Минфина, средняя цена экспорта российской нефти в декабре составила 50,5 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, 6 января партия Urals с отгрузкой в Приморске торговалась за 37,80 доллара за баррель. На торгах Санкт-Петербургской товарной-сырьевой бирже (СПбМТСБ) Urals продается по цене несколько выше 40 долларов. На этом фоне Министерство энергетики не исключает, что будут приняты отдельные меры по ограничению дисконта на российскую нефть.

Brent от TradingView
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Платон Щукин
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