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20:11, 11 января 2023Интернет и СМИ

Звезда популярного сериала сравнила работу в порно и в ресторане

Хлоя Черри заявила, что к порноактрисам проявляют больше уважения, чем к официанткам

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

Бывшая порноактриса и звезда популярного сериала «Эйфория» Хлоя Черри назвала преимущества работы в порноиндустрии перед работой официанткой. Она заявила, что во время съемок фильмов для взрослых к ней проявляли гораздо больше уважения, чем во время работы в ресторане, передает Metro.

Свой опыт работы в ресторане актриса назвала «чертовски травмирующим». По ее словам, работая официанткой она столкнулась с домогательствами жуткого босса. «Он был похож на настоящего сексуального маньяка», — поделилась воспоминаниями Черри.

В то же время среди порноактеров нет сексуальных преступников. По ее словам, на съемках фильмов для взрослых не было такого, чтобы какой-то случайный мужчина трогал ее так, как это делал ее босс в ресторане. «В порно я чувствовала себя гораздо более уважаемой, чем в ресторане», — сравнила она свои работы.

В марте 2022 года Черри рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения. Она вспомнила, что, когда ей было 18 лет, один из агентов индустрии фильмов для взрослых сказал артистке, что она толстая. После этого она начала придерживаться строгой диеты, ограничив себя 200 калориями в день.

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Денис Савосин
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